الإمارات تتضامن مع اليونان والدنمارك وتُعزي في ضحايا تحطم مروحيّتيْن

أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيّتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين، وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين، في هذا المصاب الأليم.