سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على أبوظبي حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد إمارة أبوظبي، خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة، تشكّل سحب ركامية يتخللها هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة برياح هابطة نشطة إلى قوية السرعة، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، مع احتمالية تساقط حبات برد صغيرة الحجم على مناطق محدودة.

كما توقع المركز تشكّل سحب ركامية على منطقتي العين والظفرة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، ورياح هابطة نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، مع احتمالية تساقط حبات برد صغيرة الحجم على مناطق محدودة.

ودعا مكتب أبوظبي الإعلامي الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة بحذر، والتقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل الإنارة الاحتياطية، واتباع تعليمات الجهات الرسمية.