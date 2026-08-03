"دبي لرعاية النساء والأطفال" تعزز جهودها الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر

عززت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جهودها الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات التوعوية والشراكات المجتمعية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة، والتعريف بسبل الوقاية منها، وإبراز منظومة الحماية والرعاية التي توفرها دولة الإمارات للضحايا، في إطار نهجها القائم على صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتكامل الجهود الوطنية لمواجهته.

وأكدت المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أن التوعية تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاتجار بالبشر، وأن بناء مجتمع واعٍ وقادر على التعرف إلى مؤشرات هذه الجريمة والإبلاغ عنها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الوقاية وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وأضافت أن المؤسسة تواصل، بالتعاون مع شركائها، تنفيذ مبادرات نوعية وبرامج توعوية تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز المعرفة بالخدمات الوطنية وآليات الوصول إليها، بما يدعم جهود دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على الوقاية والحماية والرعاية والتمكين، وتعكس التزامها الراسخ بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.

وفي هذا الإطار، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، محاضرة افتراضية بعنوان «توعية الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر»، قدمتها الأخصائية النفسية أنيتا سونيل، واستعرضت خلالها مفهوم الاتجار بالبشر، وأبرز أنماطها ومؤشرات الاشتباه بها، والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، إلى جانب حقوق الضحايا، وآليات الإبلاغ، والخدمات الوطنية التي توفرها دولة الإمارات للحماية والرعاية والتأهيل، بما يعزز قدرة المشاركين على التعرف إلى هذه الجريمة والتعامل معها وفق القنوات الرسمية استفاد منها ما يقارب 80 شخص.

كما نفذت المؤسسة مبادرة «نتعهّد لأجلكم» بالتعاون مع EFS Facilities، واستهدفت نحو 150 عاملة، حيث جرى توزيع مواد توعوية ، تضمنت معلومات حول مفهوم الاتجار بالبشر، وصور الاستغلال، ومؤشرات الاشتباه، وسبل الوقاية، إضافة إلى التعريف بجهات الدعم الرسمية وآليات طلب المساعدة، بما يعزز وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ويمكّنها من التعرف إلى حقوقها والخدمات المتاحة لها.

وفي خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية في مجال التوعية، أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة ضمن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ، الدليل «خدمات وطنية تصون الإنسان وتعيد له الأمان»، الذي يقدم مرجعًا توعويًا شاملاً باللغتين العربية والانجليزية، يعرّف بماهية الاتجار بالبشر وأشكالها، ويستعرض مؤشرات الاشتباه، وسبل الوقاية، وآليات الإبلاغ، إلى جانب منظومة الخدمات الوطنية التي توفرها دولة الإمارات لضحايا الاتجار بالبشر، بدءًا من الإيواء الآمن والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، مرورا بالدعم القانوني وبرامج التأهيل والتمكين، وصولًا إلى إعادة الاندماج في المجتمع. كما يتضمن الدليل أرقام التواصل المباشر مع الجهات المختصة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم، ومنها خط المساعدة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (800111)، (8007283)، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال (80089999)، وهيئة الرعاية الأسرية (800444)، (8007283)،، بما يسهل الوصول إلى الخدمات ويعزز سرعة الاستجابة للحالات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية. ‎