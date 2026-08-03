"الوطنية للإعلام" تتخذ إجراءات قانونية بحق شخصين بسبب بث مباشر مخالف

اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية بحق شخصين، بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، ومعايير المحتوى الإعلامي، وذلك من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوىً مسيئاً خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع. كما قررت الهيئة تعليق تصريح "مُعلِن" الممنوح لأحد المخالفين لمدة ثلاثة أشهر.