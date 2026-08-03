«قطارات الاتحاد»: بيع 70 ألف تذكرة وسط إقبال متزايد على التنقل بالقطار

أعلنت قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، عن تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم خدمات قطار الركاب، حيث تم بيع أكثر من 70 ألف تذكرة، ما يعكس الإقبال المتزايد من الركاب على تجربة القطار كخيار جديد ومريح للتنقل بين مدن ومناطق الدولة.

وذكرت الشركة أن هذه المؤشرات تعكس تزايد اعتماد الركاب على القطار كوسيلة تنقّل مريحة وموثوقة لرحلاتهم المختلفة، سواء للتنقل مع العائلة، أو للعمل، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع، أو اكتشاف وجهات جديدة داخل الدولة.

وأظهرت بيانات الحجز، أن الركاب يحجزون رحلاتهم بمتوسط 12 يوماً مسبقاً، بما يعكس ثقة متنامية بالخدمة وحرصاً على إدراج القطار ضمن خطط التنقل.

وأشارت الشركة إلى أن اهتمام العملاء اليوم لا يقتصر على تجربة القطار للمرة الأولى، فقد بدأ العديد منهم باختيار مواعيد رحلاتهم وترتيب خططهم العائلية والعملية والترفيهية بناءً على خدمات قطارات الاتحاد.

وقالت المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد، عزة السويدي، في تصريحات صحفية: "ما نشهده حالياً لا يقتصر على إقبال الركاب على تجربة القطار بدافع الفضول وحسب، بل بداية اعتماده ضمن خططهم للتنقل داخل الدولة".

وأضافت السويدي: "قيام الركاب بحجز رحلاتهم قبل ما يقارب أسبوعين، يعكس الثقة المتنامية بخدماتنا، ويؤكد أن قطار الركاب بدأ يرسخ حضوره كخيار مريح وموثوق يواكب مختلف احتياجاتهم".

وشهدت مرحلة التشغيل التمهيدي إقبالاً من مختلف فئات الركاب، بما في ذلك العائلات، والموظفين، والمدارس، وركاب الترفيه وأصحاب الهمم، بما يعكس قدرة القطار على تلبية احتياجات متنوعة للتنقل داخل الدولة.

ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، عذراء المنصوري: "من أكثر الجوانب المشجعة خلال الأسابيع الأولى هو تنوع فئات الركاب الذين اختاروا القطار لرحلاتهم داخل الدولة".

وأضافت المنصوري: "هذا التنوع يعكس أن قطار الركاب بدأ يجد مكانه كخيار مريح وموثوق لمختلف احتياجات التنقل، سواء للعائلات، أو لأغراض العمل، أو للرحلات التعليمية والترفيهية، أو لاكتشاف وجهات جديدة في الدولة".

وأكدت الشركة، أنه مع استمرار مرحلة التشغيل التمهيدي، ستواصل تطوير خدماتها تدريجياً بما يتماشى مع مستويات الطلب، مع الحفاظ على تركيزها على السلامة والموثوقية وتجربة الركاب.

وستستمر الشركة في متابعة أنماط الحجز والتنقل، وتوفير سعة إضافية عند الحاجة، والبناء على مؤشرات الإقبال التي شهدتها الخدمة بين العائلات، والركاب لأغراض العمل، والمدارس، وركاب الترفيه، وأصحاب الهمم.

وتتطلع قطارات الاتحاد لمواصلة توسيع شبكة قطار الركاب، حيث من المقرر افتتاح محطتي دبي والذيد في 30 سبتمبر 2026، تليهما محطتا ليوا ومدينة زايد في 30 نوفمبر 2026، والمحطات المتبقية في منطقة الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027، بما يعزز الربط بين الأفراد والوجهات والفرص في مختلف أنحاء دولة الإمارات.