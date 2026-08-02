الحرارة المحتبسة داخل السيارات تتجاوز «70 مئوية» صيفاً

حذر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، من تأثيرات درجات الحرارة العالية على السائقين وسلامة سير المركبات، لاسيما بفعل الحرارة المخزنة داخل السيارات المغلقة المعرضة للشمس المباشرة خلال فصل الصيف.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الدخول إلى السيارات الواقفة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس يشكّل خطراً صحياً، مشيراً إلى أن درجة حرارة الهواء المحتبس داخل المقصورة قد تتجاوز 70 درجة مئوية، بينما قد تصل حرارة الأسطح الداخلية إلى 80 درجة مئوية، ما يشكل خطراً مباشراً يتسبب في حروق جلدية، عند ملامسة الأسطح الداخلية لهذه المركبات، فضلاً عن ضيق في التنفس، وإعياء حاد.

وسجلت محطات الرصد الجوي التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أول من أمس، درجات حرارة بلغت 50 درجة مئوية في منطقة الشوامخ في العاصمة أبوظبي، تزامناً مع ذروة فصل الصيف والأجواء الحارة التي تشهدها الدولة.

وقال الجروان إن هناك اختلافاً بين درجة حرارة الهواء المعلنة، والدرجات الفعلية للأسطح المكشوفة ومقصورات السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأوضح أن درجة حرارة الأسفلت تكون أعلى بكثير من درجة حرارة الهواء، فإذا كانت درجة حرارة الهواء 45 درجة، فإن درجة حرارة الأسفلت في الظل تراوح بين 45 و55 درجة، وتكون تحت أشعة الشمس المباشرة في الأيام شديدة الإشعاع بين 60 و70 درجة، وفد تتجاوز 80 درجة مئوية في بعض المواقع، متأثرة بلون الأسفلت الأسود الممتص للحرارة، وسرعة الرياح، ونسب الرطوبة.

ولفت إلى أن الأجواء الحالية تحوّل السيارات المغلقة بالكامل التي تقف تحت أشعة الشمس المباشرة إلى ما يشبه «الفرن الحراري»، حيث تصل درجة هواء المقصورة الداخلية بعد ساعة واحدة فقط إلى نطاق يراوح بين 65 و75 درجة مئوية.

والأخطر من ذلك، وفقاً للجروان، هو الأسطح الداخلية المعرضة للشمس مباشرة (مثل لوحة القيادة، والمقاعد، وعجلة القيادة)، إذ قد تبلغ حرارتها بين 80 و95 درجة مئوية أو أكثر، وهي درجات كافية لإحداث حروق جلدية خلال ثوانٍ معدودة من الملامسة، فضلاً عن تشكيلها خطراً كبيراً وقاتلاً على حياة الأطفال والحيوانات الأليفة في حال تركهم في الداخل ولو لدقائق معدودة.

ونصح السائقين باتباع إجراءات السلامة عند ركوب السيارة في هذه الظروف، حيث يؤدي استنشاق الهواء الحار جداً وملامسة الأسطح الساخنة إلى زيادة ضيق التنفس، وتسريع ضربات القلب، والإعياء السريع.

وشدد على أهمية فتح الأبواب والنوافذ لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل الدخول لتجديد الهواء، وطرد الحرارة المحتبسة، مع تدوير مكيف الهواء لتبريد المقصورة تدريجياً. وأشار إلى أن هذه التقديرات تمثل النطاق الواقعي للأجواء الصيفية، مؤكداً أن حجم التأثر يتباين طردياً حسب لون السيارة (الداكن يمتص حرارة أكبر)، ونوع الزجاج، ووجود التظليل العازل، واتجاه وقوف المركبة بالنسبة للشمس.

قياسات تقريبية

■■ عند حرارة هواء 40°م: تكون حرارة الأسفلت 60-70°م، وهواء السيارة المغلقة 60-70°م، والأسطح الداخلية 70-85°م.

■■ عند حرارة هواء 45°م: تكون حرارة الأسفلت 70-80°م، وهواء السيارة المغلقة 65-75°م، والأسطح الداخلية 80-90°م.

■■ عند حرارة هواء 50°م: تكون حرارة الأسفلت 80-90°م، وهواء السيارة المغلقة 70-80°م، والأسطح الداخلية 90-95°م.