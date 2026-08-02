«برنامج البودكاست العربي» يناقش تحويل أفكار المشاركين إلى مشروعات مستدامة

اختتم نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي 2026»، بعد مسار تدريبي مكثف امتد على مدى ثلاثة أسابيع، جمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات بودكاست احترافية قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.

وشهد الأسبوع الأخير من البرنامج تنظيم أربع ورش عمل متخصصة ضمن المرحلة الثالثة، التي ركزت على النشر والترويج، وأدوات النمو، وتحقيق العوائد من البودكاست، بما يُعزّز قدرة المنتسبين على الانتقال بمشروعاتهم من مرحلة الإنتاج إلى بناء حضور مستدام وقابل للتطور.

وبهذه المناسبة، أعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن تقديرها لجميع الشركاء الذين أسهموا في إثراء مضمون البرنامج بخبراتهم وتجاربهم، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من تلك الخبرات في تمكين أجيال جديدة من إعلاميي المستقبل من الأدوات التي تُمكّنهم من تقديم منتج إعلامي رفيع المستوى.

وقالت: «مستمرون بالتعاون مع شركائنا في القطاع في تنفيذ مشروعات ومبادرات نوعية تخدم الإعلام العربي، وتُعزّز من تنافسيته بمعايير مهنية رفيعة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير المنصات التي تساعدها على تطوير مهاراتها، وتقديم محتوى عربي مبتكر قادر على الانتشار والتأثير».

من جهتها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن النسخة الثالثة من البرنامج قدّمت للمشاركين تجربة متكاملة بدأت من بناء الفكرة والهوية، مروراً بمهارات الإنتاج الفني والتنفيذ، وصولاً إلى أدوات النشر والترويج وتحقيق الاستدامة، وقالت: «حرصنا في الأسبوع الأخير على تزويد المشاركين بالجانب العملي الذي يساعدهم على بناء حضور واضح لمشروعاتهم بعد مرحلة الإنتاج، وفهم متطلبات الوصول إلى الجمهور، وتحقيق العوائد بصورة مستدامة».

وركزت ورشة «استراتيجيات التوزيع والنمو عبر منصات البث الصوتية»، التي قدّمها المدير التنفيذي للعمليات في شركتَي أنغامي وOSN، محمد العجيلي، على تعريف المشاركين بأدوات نشر المحتوى الصوتي، وفهم آليات التوزيع عبر منصات البث المختلفة، وكيفية تطوير خطط تساعد على توسيع قاعدة الجمهور، وتحقيق نمو مستدام للبودكاست، كما تناولت ورشة «استراتيجيات تحقيق الدخل والربح المستدام من البودكاست»، التي قدّمتها جوليا إبراهيم من منصة Next Audio، أبرز نماذج تحقيق العوائد من المحتوى الصوتي، وسبل بناء شراكات تجارية ورعايات مستدامة، بما يتيح لصُنّاع البودكاست تحويل مشروعاتهم إلى نماذج قابلة للنمو والاستمرار.

وقدّم رئيس شراكات يوتيوب في شركة غوغل، عبدالرحمن الحازمي، ورشة «أساسيات نشر البودكاست على يوتيوب»، مستعرضاً أهم ممارسات نشر المحتوى عبر المنصة، وآليات تحسين ظهوره ووصوله إلى الجمهور، إلى جانب توظيف خصائص اليوتيوب في تعزيز انتشار الحلقات، وبناء علاقة تفاعلية مع المتابعين.

واختُتمت فعاليات الأسبوع الثالث بجلسة «الـReels: صناعة الترند وأدوات الترويج الذكي»، التي قدّمها رئيس قطاع الاستراتيجية والتسويق في منصة blinx، سامي طبشوري، حيث ناقشت الورشة دور المقاطع القصيرة في تعزيز انتشار البودكاست، وكيفية تحويل المحتوى الطويل إلى مواد ترويجية جاذبة وقادرة على الوصول إلى جمهور أوسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المشروعات المنجزة ضمن النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي 2026» ستدخل في شهر أغسطس الحالي مرحلة التقييم النهائي، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والمختصين مراجعة وتصنيف الأعمال وفق معايير الجودة الفنية والإبداعية التي تم التدريب عليها خلال البرنامج، على أن يتم الإعلان عن ثلاثة فائزين وتكريمهم رمزياً خلال حفل التخريج الرسمي ضمن فعاليات «بودفست دبي 2026» في «قمة الإعلام العربي» في شهر سبتمبر المقبل.