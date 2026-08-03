%98.25 نسبة المعاملات الرقمية لـ «الشؤون الإدارية» في شرطة دبي

تفقّد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور القرقاوي، ونائبه العميد الدكتور محمد حسن عبدالله الجناحي، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد المهيري، ورئيس قسم التفتيش، المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

واستمع الفريق عبدالله المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للشؤون الإدارية، التي عكست أداء متميّزاً في مختلف المجالات، إذ بلغت نسبة تحقيق مؤشر جاهزية الابتكار على مستوى القوة خلال 2023، 93.1% مقابل 93.9% في 2025، بينما حققت نسبة المعاملات الرقمية للإدارة العامة للشؤون الإدارية 98.25%، متجاوزة المستهدف البالغ 97%.

واطلع الفريق عبدالله المري على نتائج مركز إسعاد المتعاملين في تطوير وتحسين الخدمات وفق سياسة خدمات 360، التي أثمرت عن تحسين 12 خدمة خلال 2025 من خلال إعادة تصميم رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، ما أسهم في تقليص رحلة المتعامل، وخفض جهد المتعامل في الحصول على الخدمة بنسبة 65%، وإلغاء متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 100%، ما كان له أثر في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين لعام 2025.

كما اطلع على المشروعات التطويرية التي ينفذها مركز إسعاد المتعاملين في تحسين تجربة المتعامل في الوحدات التنظيمية كافة.

واستمع إلى شرح حول إنجازات إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، التي شهدت نمواً لافتاً في المشروعات التطويرية، حيث سجلت الإدارة 158 مبادرة ابتكارية تطويرية، إلى جانب تسجيل 868 مصنفاً فكرياً، وتحقيق زيادة بنسبة 40% في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن فوز الإدارة بـ32 جائزة محلية وإقليمية ودولية، شملت 18 جائزة إقليمية، و12 جائزة محلية، وجائزة عالمية، وجائزة اتحادية، الأمر الذي يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز المؤسسي.

كما استمع إلى شرح حول نتائج إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، التي قدمت الخدمات العلاجية لـ1353 موظفاً و132 متقاعداً، وتحقيق نسبة رضا بلغت 99.3%، بما يعكس جودة الخدمات الصحية والإدارية المقدمة لمنسوبي شرطة دبي وأسرهم.

واطلع على إنجازات مركز استطلاع الرأي، الذي نفذ 94 استطلاعاً للرأي، وجمع 5608 ملاحظات ومقترحات خلال عام 2025، إلى جانب الاطلاع على نتائج المتسوق السري الذي بلغ 334 تقرير نزول ميدانياً، فضلاً عن إعداد استراتيجية تخصصية لمركز استطلاع الرأي العام، وتطوير منظومة تحليل الرأي العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يدعم صناعة القرار المؤسسي واستشراف توجهات المتعاملين والشركاء.

واستعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نتائج إدارة الشؤون القانونية والشراكات المؤسسية، التي حققت نسبة امتثال تشريعي بـ100% وفق تقرير اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ونسبة 100% في مؤشر الامتثال القانوني للدعاوى الحكومية وفق تقرير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى جانب التدقيق على 790 عقداً ومذكرة تفاهم، بما يُعزّز منظومة الحوكمة، ويرسخ الشراكات الاستراتيجية.

كما اطّلع على أبرز نتائج مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، حيث نفذ المركز 182 نشاطاً توعوياً، محققاً 87.9% في نسبة استفادة المنتسبين من المواد التوعوية، وحقق المركز نسبة 96.8% في مستوى السعادة عن خدمات العلاج الطبيعي لعام 2025.

وأشاد الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للشؤون الإدارية من نتائج نوعية ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود جميع منتسبيها في دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز.

وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات العامة، والاستمرار في تبني الحلول الابتكارية التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ويُعزّز مكانة شرطة دبي كإحدى المؤسسات الأمنية الرائدة عالمياً في مجالات الأداء الحكومي والابتكار وجودة الخدمات.