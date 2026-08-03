أمطار متوقعة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 25 كم تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:29، والمد الثاني عند الساعة 03:48، والجزر الأول عند الساعة 09:49، والجزر الثاني عند الساعة 21:59، ويكون الموج خفيفاً في بحر عُمان، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27، والمد الثاني عند الساعة 01:13، والجزر الأول عند الساعة 19:03، والجزر الثاني عند الساعة 06:35.