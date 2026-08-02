1.9 مليون راكب يستخدمون النقل الجماعي والمشترك و«الأجرة» في دبي يومياً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في دبي بلغ نحو 348.1 مليون راكب، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب، ويشمل هذا الرقم مستخدمي المترو والترام وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إضافة إلى مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك، التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات تحت الطلب، فيما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها، موضحة أن 89% من الركاب يتنقلون بالمترو والأجرة والحافلات.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن المؤشرات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري، تُظهر نجاح رؤية دبي في بناء منظومة نقل عالمية متكاملة، ترتكز على الاستدامة والابتكار والتكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يجعلها الخيار الأول للتنقل اليومي للسكان والزوار، وبما يدعم تحقيق أهداف الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ تنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة عززت ثقة سكان وزوار الإمارة بوسائل النقل الجماعي، ورسّخت ثقافة التنقل المستدام، حيث أسهمت في رفع نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 22.3% عام 2025، في مؤشر يُظهر التحول المستدام في أنماط تنقل أكثر استدامة وكفاءة، ويؤكد نجاح السياسات والاستثمارات طويلة المدى، التي تنفذها الهيئة في دعم جودة الحياة وتعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية.

وقال الطاير: «تمضي الهيئة وفق رؤية استراتيجية تجعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأكثر كفاءة واستدامة للتنقل اليومي، وترسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنقل المستدام، وذلك من خلال التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، حيث تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً وإجمالي 14 محطة، لخدمة تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، كما اعتـُمد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي يمتد بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف أنفاق مترو دبي الحالية، ويرتبط الخط الذهبي مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ومع قطار الاتحاد».

وتابع أن الهيئة بدأت التشغيل التدريجي لـ637 حافلة جديدة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة (يورو 6)، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة ستسهم في توسيع نطاق خدمة المواصلات العامة في مختلف مناطق الإمارة، ودعم خطة تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، وأضاف: «استشرافاً لمستقبل التنقل، بدأت الهيئة مطلع العام الجاري تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وتستعد لتدشين العمليات التجارية للتاكسي الجوي في نهاية العام الجاري، إلى جانب المضي قدماً في مشروع دبي لووب».

وأوضح أن مترو دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتستحوذ هذه الوسائل الثلاث مجتمعة على نحو 89% من إجمالي الركاب، وسجّل شهر يناير أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، وراوح عدد الركاب في الأشهر الأخرى بين 49 و66 مليون راكب.

وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نحو 136.5 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدرت محطتا برجمان والاتحاد، المشتركتان بين الخطين، قائمة المحطات الأكثر استخداماً، بعدد 8.4 ملايين راكب لمحطة برجمان و6.5 ملايين راكب لمحطة الاتحاد.

وعلى الخط الأحمر، سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بواقع 6.4 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بإجمالي 5.2 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بخمسة ملايين راكب.

وعلى مستوى الخط الأخضر، جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 4.9 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 3.8 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بنحو 3.7 ملايين راكب.

ونقل ترام دبي 3.8 ملايين راكب، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 85.1 مليون راكب.

وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 8.1 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك (تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب) فنقلت 25.7 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي 88.9 ملايين راكب .

وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الاستراتيجية وفق منظومة متكاملة تقوم على تعزيز الترابط بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، بما يضمن سهولة التنقل ورفع كفاءة شبكة النقل في إمارة دبي، وتشمل هذه الخطط تطوير شبكات الطرق والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، إلى جانب حلول الميل الأول والأخير، وشبكات المشاة والدراجات الهوائية، والأنظمة المرورية الذكية، بما يحقق أفضل استغلال للبنية التحتية ويرفع كفاءة التشغيل.