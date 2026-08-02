دبي تطلق "مُزارع الفريج" عبر تطبيق "كريم" لتعزيز الزراعة المنزلية

أطلقت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، مبادرة "مُزارع الفريج"، بالتعاون مع شركة "كريم"، بوصفها خدمة رقمية مجتمعية تُعنى بتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.

كما جرى توقيع اتفاقية تنظيمية لإطلاق المبادرة، التي تتيح لسكان فرجان دبي الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، إلى جانب استشارات زراعية تستند إلى أفضل الممارسات المستدامة. ومن المقرر إطلاق الخدمة عبر تطبيق "كريم" اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.