«مؤسسة دبي للمستقبل» و«أوكسا» تُطلقان مختبر مستقبل الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة

أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" بالتعاون مع شركة "أوكسا" العالمية عن إطلاق مختبر مستقبل الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة في دبي، بهدف توظيف أحدث التقنيات المستقبلية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية واللوجستية، بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لتطوير وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللوجستية ذاتية القيادة الذكية.

ويركز المختبر الجديد الذي تم إطلاقه ضمن مظلة مشاريع "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" على إيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم الفرص والتقنيات الواعدة على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.

ويهدف المشروع المشترك إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية بحلول عام 2033، حيث سيعمل المشروع على دمج تقنيات القيادة الذاتية ضمن منظومة منتجات متكاملة تجمع بين الخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل وتتبع وجمع وتحليل البيانات من مواقع العمل، وتعزيز المرونة التشغيلية.

وسيركّز المختبر على دراسة مجالات وفرص تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الموانئ والمطارات، ومن المخطط أن يشهد المشروع إطلاق أولى العمليات التشغيلية التجارية في دبي قبل نهاية عام 2027.

وبهذه المناسبة، قال رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، خليفة القامة: "نهدف من خلال هذا المختبر إلى تطوير حلول ذكية جديدة في القطاع اللوجستي تسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتطبيقاتها الواعدة تماشياً مع جهود دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لمستقبل الخدمات اللوجستية".

وأكد الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "أوكسا"، بول نيومان، أن هذا المشروع المشترك مع مؤسسة دبي للمستقبل سيسهم في تطوير تقنيات أتمتة التنقل الصناعي لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والموثوقية والسلامة لمشغّلي الأساطيل الصناعية.

وسيتم العمل في المختبر بالاعتماد على برمجيات آمنة وقابلة للتخصيص، وبرمجيات متخصصة في إدارة الأساطيل بالحوسبة السحابية، إلى جانب توظيف أجهزة "أوكسا" المصمَّمة للعمل مع كافة المعدات.

الجدير بالذكر أن "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في ديسمبر 2025 بتشكيلها، توفر مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتدعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات في تطوير أفكار نوعية جديدة قائمة على أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.