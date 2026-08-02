«طرق دبي»: عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والمشترك والأجرة يصل لـ 348 مليون في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في الإمارة بلغ نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب، ويشمل هذا الرقم مستخدمي المترو والترام وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إضافة إلى مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك، التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات تحت الطلب، فيما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر "الليموزين" 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن: "مترو دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتستحوذ هذه الوسائل الثلاث مجتمعة على نحو 89% من إجمالي الركاب، وسجّل شهر يناير أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب".