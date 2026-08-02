حمدان بن محمد: تعزيز مقومات استقرار الأسرة الإماراتية يعد استثماراً مباشراً في مستقبل دبي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مقومات استقرار الأسرة الإماراتية يعد استثماراً مباشراً في مستقبل دبي واستدامة تنميتها.

واعتمد سموّه تشكيل "اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، برئاسة حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وتضم اللجنة، مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان بن غليطة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبد الله ميران، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر بوشهاب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره، وتعزيز مقومات استقرارها وتمكينها يعد استثماراً مباشراً في مستقبل دبي واستدامة تنميتها. وتواصل دبي تطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، ويجسد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية وتكاملها حول أولويات تنموية مشتركة، بما يعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات الحالية والمستقبلية".