«الخارجية»: تصديق الشهادات الدراسية «رقمياً» خلال ساعتين

أكدت وزارة الخارجية أن تصديق الشهادات الدراسية والمستندات التعليمية أصبح رقمياً بالكامل، خلال ساعتين، لافتة إلى أنها تستهدف دعم احتياجات الطلبة والخريجين، وتسريع إنجاز معاملاتهم.

ودعت خريجي العام الدراسي 2025 – 2026 الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى تقديم طلباتهم مباشرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال التطبيق الذكي.

وأوضحت أن الخدمة تشمل تصديق كل أنواع الوثائق التعليمية، وفي مقدمتها الشهادات الدراسية التابعة للمنهاج الوزاري، والشهادات الدراسية الخاصة بالمناهج الدولية، إضافة إلى المستندات الصادرة عن الجهات التعليمية.

وأشارت إلى إمكان تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن الجهات التعليمية التالية عبر زيارة منصتها الرقمية: وزارة التربية والتعليم، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تَمْ»، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن مدة إنجاز الخدمة لتصديق المستندات الرقمية الصادرة في الدولة تستغرق ساعتين، ضمن أوقات العمل الرسمية، في حين تستغرق مدة التصديق عبر مزود خدمة التوصيل من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، وفقاً لشركة التوصيل المختارة، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأوضحت أن هذه الخدمة توفر تصديق وزارة الخارجية وبعثات دولة الإمارات في بلد الوجهة، وهو إجراء يُثبت صحة الختم والتوقيع على الوثائق والمستندات الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، ويتم تحديد آلية التصديق (رقمية أو يدوية) وفقاً لجهة إصدار المستند ونوعه.

وتابعت أن التقديم عبر مسار التصديق الرقمي يقتصر على المستندات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن تتضمن آلية تحقق، وينطبق ذلك على الشهادات الدراسية والمستندات التعليمية، إضافة إلى شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، وشهادات بحث الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك).

ونبهت الوزارة إلى شروط استخدام خدمة التصديق الرقمي، التي تتضمن التعهد بصحة المعلومات المذكورة. وفي حال عدم صحة أي منها يتحمل المتعامل المساءلة القانونية، لافتة إلى أنه سيتم رفض الطلب تلقائياً في حال عدم تعبئته بطريقة صحيحة.

وقد يُرفض الطلب أيضاً إذا كانت المعلومات لا تتطابق مع المستند، أو إذا كان المستند غير أصلي أو تم التعديل عليه، وإذا تم اختيار جهة الإصدار أو نوع المستند بشكل غير صحيح، أو إذا كان المستند لا يستوفي متطلبات التصديق، أو إذا تم تقديم مستند مؤهل للتصديق الرقمي عبر مسار التصديق باستخدام مزودي خدمة التوصيل. يذكر أن التصديق الرقمي هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية للمستندات الرقمية الصادرة داخل الدولة والمعدّة للاستخدام خارجها، ويمكن للمتعامل تقديم الطلب رقمياً.

وبعد إتمام الخدمة، يمكن تنزيل المستند المصدّق رقمياً من خلال صفحة «طلباتي» بالموقع الإلكتروني للوزارة.

مستندات

الوثائق المطلوبة للتصديق الرقمي هي: مستند رقمي صادر من دولة الإمارات مزوّد بآلية تحقق على سبيل المثال لا الحصر (رمز الاستجابة السريعة أو رقم مرجعي أو رمز شريطي)، وضمن نطاق الشهادات المذكورة.