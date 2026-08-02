شرطة الشارقة تستعيد «مسروقات منزلية» بنصف مليون درهم خلال 3 ساعات

استعادت شرطة الشارقة مقتنيات ثمينة تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليون درهم، خلال أقل من ثلاث ساعات من تلقي بلاغ سرقة منزل أحد الرياضيين الموجودين خارج الدولة للمشاركة في معسكر تدريبي، في استجابة أمنية سريعة عكست جاهزية المنظومة الأمنية، وكفاءة فرق البحث والتحري في التعامل مع البلاغات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ يفيد بتعرض منزل في إحدى مناطق إمارة الشارقة للسرقة أثناء وجود صاحبه خارج الدولة، وعلى الفور انتقلت الفرق المختصة في المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وباشرت إجراء المعاينة الميدانية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات. وأسفرت الإجراءات التي نُفذت بكفاءة وسرعة عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم، واستعادة المسروقات خلال وقت قياسي.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية قصوى، وأنها تواصل أداء مهامها بكفاءة لضمان أمن المجتمع وصون ممتلكاته، سواء كان أصحابها داخل الدولة أو خارجها، بما يعزز الأمن والطمأنينة في الإمارة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الاطلاع على الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية التي تنشرها عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بالتدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم، خصوصاً قبل السفر، من خلال إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام أنظمة المراقبة والإنذار، وتجنب نشر تفاصيل الرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية الممتلكات، وتعزيز الأمن المجتمعي، وقضاء إجازة آمنة ومطمئنة.