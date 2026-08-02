«محمد بن راشد للفضاء» يشارك في مؤتمر لجنة أبحاث الفضاء بإيطاليا

يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر العلمي السادس والأربعين للجنة أبحاث الفضاء (COSPAR 2026)، الذي يُقام في مدينة فلورنسا الإيطالية (من 1 إلى 9 أغسطس الجاري).

ويجمع المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين ووكالات الفضاء والمؤسسات الأكاديمية وقادة قطاع الفضاء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات في علوم الفضاء، وأبحاث الكواكب، وطقس الفضاء، ورصد الأرض، ودراسات المناخ، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وخلال مشاركته في الحدث، سيستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء أبرز محطات مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، بما في ذلك عرض مجموعة من العناصر التي رافقت رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء ضمن مهمتي «طموح زايد» و«طموح زايد 2»، ما يتيح للزوار فرصة التعرّف عن قرب على الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء. كما سيُسلّط المركز الضوء على الأسس العلمية لـ«مشروع الإمارات لاستكشاف القمر»، والأعمال الجارية المتعلقة بـ«المستكشف راشد 2»، إضافة إلى أهم ما حققه مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، بما يعكس تنامي قدرات دولة الإمارات في مجال استكشاف القمر وعلوم الكواكب.

وضمن مشاركته في المؤتمر، سيحضر فريق مركز محمد بن راشد للفضاء الجلسات التقنية، ويتفاعل مع البرنامج العلمي لـCOSPAR 2026، بما يدعم تبادل المعرفة، والمساهمة في النقاشات العلمية، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأبحاث الدولي. من خلال مشاركته في الحدث، سيقدم المركز للزوار والوفود المشاركة لمحة عن مدينة دبي، التي تستعد لاستضافة مؤتمر COSPAR 2028. وستوفر التجربة التفاعلية للزوار فرصة لاكتشاف جوانب مختلفة من دبي عبر جدار «عطر دبي»، و«تجربة دبي الغامرة»، و«تجربة المأكولات والمشروبات الثقافية»، في رحلة تجمع بين الحواس والثقافة والتجارب المميزة التي تعكس هوية المدينة وتراثها.

وستستضيف دولة الإمارات المؤتمر العلمي السابع والأربعين للجنة أبحاث الفضاء (COSPAR 2028)، ليكون بذلك أول انعقاد للمؤتمر في العالم العربي.