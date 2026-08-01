طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني 03:12 والجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني 00:22 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:04

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 32 80 20

دبي 46 33 70 20

الشارقة 46 31 70 15

عجمان 44 32 75 20

أم القيوين 45 30 75 20

رأس الخيمة 46 29 70 15

الفجيرة 43 35 60 20

العـين 47 33 35 10

ليوا 48 31 65 15

الرويس 41 30 70 20

السلع 42 30 70 20

دلما 38 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 90 45

أبو موسى 38 31 90 45