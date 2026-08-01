قرقاش: لا نجاة لسفينة الخليج إلا بالتعاون والتنسيق

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"غداً تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا. واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينةٍ تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف".