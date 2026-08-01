«جيل 71».. مخيمات صيفية تعزز الارتباط بالتراث والهوية

صممت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالتعاون مع وزارة الأسرة، المخيم الوطني الصيفي 2026 ضمن «برنامج جيل 71»، بهدف إتاحة تجربة صيفية ثرية تجمع بين التعلم والمتعة، من خلال أنشطة وورش تفاعلية مخصصة للبنين والبنات، تركّز على التراث الإماراتي الأصيل والهوية الوطنية، بما يعزز ارتباطهم بقيم مجتمعهم، وينمي مهاراتهم الحياتية، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام بفاعلية في أسرته ومجتمعه.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسة لكل من البنين والبنات، حيث تتضمن ورش البنات «سنع بناتنا» لتعزيز السنع الإماراتي وترسيخ الأخلاق الحميدة، وتنمية حس المسؤولية والاستقلالية؛ و«ثوبنا هويتنا» لتعزيز الوعي بمظاهر الزينة والعادات الإماراتية، والتعريف بالحلي التقليدية والذهب والدخون بوصفها جزءاً من الموروث الإماراتي؛ و«فلوسنا أمانتنا» لتنمية الثقافة المالية وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق والتخطيط المالي، وتصميم أول مشروع تجاري؛ و«إبداعنا يميزنا» لتنمية الإبداع والتعبير الفني والرسم وإقامة المعارض الفنية.

وتتضمن ورش البنين «سنع عيالنا» لتعزيز السنع الإماراتي وترسيخ الأخلاق الحميدة، وتنمية حس المسؤولية والاستقلالية؛ و«قيمنا عزّنا» للتعريف بتراث دولة الإمارات وقيم الآباء والأجداد، واستكشاف الفنون الشعبية مثل الرزفة واليولة؛ و«سلامتنا مسؤوليتنا» لتنمية الوعي بمفاهيم الأمن والسلامة والإسعافات الأولية والتصرف السليم في المواقف والظروف الطارئة؛ و«تجارتنا مستقبلنا» لتنمية الثقافة المالية وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق والتخطيط المالي، وتخطيط المشاريع وتنفيذها وعرضها.