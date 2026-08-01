نيابةً عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيسة بيرو

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضرت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، مراسم تنصيب رئيسة جمهورية بيرو، كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي.

وسلّمت الهاشمي إلى الرئيسة فوجيموري رسالةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.

ونقلت الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فوجيموري، وتهنئتهم لها بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلادها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فوجيموري الهاشمي تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً المزيد من التطور والنماء.

ورحّب الجانبان بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيرو، التي صادفت 17 يونيو 2026، وأشادا بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات على مدى العقود الأربعة الماضية، كما أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى إقامة شراكة أعمق وأكثر شمولاً خلال السنوات المقبلة.

وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والدفاع والأمن، والتكنولوجيا، وإدارة الكوارث، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وعلى هامش مراسم التنصيب، عقدت الهاشمي سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة دول أميركا اللاتينية.