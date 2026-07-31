رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.