المستشفى الأميركي دبي يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً بحصوله على الاعتماد المؤسسي

حقق المستشفى الأميركي دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرته الحافلة في مجال التعليم الطبي، بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية . وقام الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، بتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي إلى المستشفى الأميركي دبي، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بمعايير المعهد الوطني للتخصصات الصحية. وأعرب عن سعادته برؤية مستشفى خاص يشارك بفاعلية في تطوير القوى العاملة الصحية، مؤكداً أن المستشفيات الأكاديمية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال التكامل بين الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي والتحسين المستمر للجودة.

ويُعد المعهد الوطني للتخصصات الصحية جهة وطنية رائدة تتولى قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي، والإشراف على معايير التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا الاعتماد، الذي أُعلن عنه في 6 يوليو 2026، التزام المستشفى الأميركي دبي بمواصلة الارتقاء بمعايير الممارسة الطبية وتعزيز التميز المهني، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأميركي دبي، رودينا حداد: "نفخر بالحصول على الاعتماد المؤسسي، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا بمجال التعليم الطبي. ويعكس هذا الاعتماد التزامنا بتوفير بيئة تعليمية تجمع بين التدريب الأكاديمي والممارسة السريرية، وتسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على تقديم رعاية عالية الجودة ودعم تطور القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة".

وأضافت حداد: "نؤمن بأن التعليم الطبي جزء أساسي من تطوير الرعاية الصحية وتحسين نتائجها، ولذلك سنواصل الارتقاء ببرامجنا التدريبية وتوفير فرص تعلم تواكب تطورات الممارسة الطبية. ونعرب عن خالص تقديرنا للمعهد الوطني للتخصصات الصحية على منحنا هذا الاعتماد، ونهنئ جميع من أسهموا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز المؤسسي".

ويشكّل دعم التعليم الطبي وإعداد قيادات المستقبل في قطاع الرعاية الصحية إحدى القيم الأساسية التي يرتكز عليها المستشفى، وهو ما يجسده المعهد الأكاديمي للمستشفى الأميركي دبي (AHAI)، ذراعه التعليمية التي تأسست عام 2022، والذي يوفر لطلبة الطب تدريباً سريرياً عالي الجودة، ويتيح لهم الاطلاع المباشر على أحدث العلاجات والإجراءات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

ويأتي الاعتماد المؤسسي تقديراً لالتزام قيادة المستشفى الأميركي دبي وأعضاء الهيئة التعليمية وفريق المعهد الأكاديمي، وجهودهم المشتركة للارتقاء بمعايير التعليم الطبي ورعاية المرضى. ويواصل المستشفى الأميركي دبي التزامه بالابتكار والتطوير المستمر، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تؤهل أطباء المستقبل لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.