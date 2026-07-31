الإمارات تُدين تجدّد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.