رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، في إطار زيارة عمل يقوم بها سموّه إلى صربيا.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية - الصربية، وبناء شراكات تنموية مستدامة تعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

وثمّن سموّه حرص الرئيس ألكسندر فوتشيتش على تطوير علاقات البلدين وازدهارها.

ووجّه صاحب السموّ رئيس الدولة، في هذا السياق، بتخصيص مِنَح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات، تشمل مختلف التخصصات، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموّه على تعزيز التعاون العلمي، وبناء شراكات تعليمية بين البلدين.

وأعرب الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموّه، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التي تعبّر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وزار صاحب السموّ رئيس الدولة مركز العرض التفاعلي لمعرض «إكسبو 2027» في بلغراد، الذي ستستضيفه صربيا العام المقبل، واطلع سموّه، من خلال عرض تقديمي، على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنياً لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها هذه النسخة من المعرض، والتُقطت لسموّه في ختام الزيارة الصور الجماعية مع فريق عمل المعرض.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مطار بلغراد «نيكولا تسلا».

ورافق صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

• رئيس الدولة يثمّن حرص الرئيس ألكسندر فوتشيتش على تطوير علاقات البلدين وازدهارها.

• الرئيس الصربي يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الدولة، لتخصيصه مِنَحاً دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات.