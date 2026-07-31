12 ألف طلب مشاركة في «دبي الدولية للقرآن» من 120 دولة

شهدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في الدورة الـ 29 للعام (1448هـ - 2027م)، حيث بلغ إجمالي طلبات الترشح التي تلقتها للجائزة خلال أول أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة ينتمون إلى 120 جنسية حول العالم، ما يمثل قفزة تتجاوز الضعف مقارنة بإجمالي عدد المشاركات في الدورة الـ 28 السابقة التي سجلت 5618 طلب مشاركة من 105 دول.

ويعكس هذا الإقبال القياسي للمشاركات النجاح الاستثنائي للرؤية التطويرية الشاملة «نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأحدثت نقلة نوعية في مكانة الجائزة وتأثيرها الدولي ومحفزاتها التنافسية، مرسخةً مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية أولى في خدمة كتاب الله الكريم.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري، أن «هذه القفزة الاستثنائية للمشاركة الدولية في الجائزة، هي ثمرة الرعاية الكريمة والتوجيهات المباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث أراد سموه للجائزة أن تكون المنصة الأسمى والأجمل للتنافس في قراءة كتاب الله، وما نراه اليوم من إقبال كبير للمواهب من مختلف القارات يؤكد أن رسالة دبي الحضارية والروحية تصل إلى نطاق أوسع من القلوب حول العالم».

وقال إن وصول عدد الراغبين في المشاركة إلى أكثر من 12 ألف متنافس من 120 دولة خلال فترة زمنية وجيزة، يمثل شهادة ثقة عالمية بالجائزة، ويثبت جدارة التحديثات الجوهرية التي أدخلت على الفئات وقيمة المكافآت وآليات الترشح، في استقطاب خامات صوتية وطاقات حفظ استثنائية، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة تعمل الجائزة على إحداث حراك قرآني وثقافي عالمي فريد يعزز الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه وجماليات النص القرآني وعذوبة التلاوة، ونستعد لاستقبال نخبة المتأهلين خلال هذا الحراك في دبي ليعطروا بأصواتهم مساجدنا ولتشارك الجماهير في الاحتفاء بهم".

وشهد الموقع الإلكتروني للجائزة استجابة واسعة من مختلف قارات العالم، ليشمل مشاركات من الدول العربية ودول الشرق الأوسط، والجاليات العربية والإسلامية في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والأمريكيتين، في حراك قرآني وثقافي يعكس عالمية الرسالة التي تحملها الجائزة.

وساهمت الإضافات النوعية والمحفزات الاستثنائية التي تضمنتها الرؤية التطويرية للجائزة، في النمو المتواصل لهذا التفاعل الدولي الواسع، وجاء في مقدمة هذه الإضافات رصد مكافآت مالية تعد الأكبر في المسابقات القرآنية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول من فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) بجائزة قيمتها مليون دولار، والفائز الأول من فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) بجائزة قيمتها مليون دولار، بينما يتم تكريم الفائز الثاني من كل من الفئتين بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، والفائز الثالث في كل من الفئتين بجائزة قيمتها 50 ألف دولار، كما سيتم منح الشخصية القرآنية العالمية مليون دولار.

وساهم قرار إتاحة الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، في إحداث هذا التحول الكبير، حيث منح المواهب الاستثنائية وحفظة القرآن الكريم في مختلف الدول فرصة تقديم تلاواتهم المرئية بكل سهولة ودون أي قيود.

• 12 مليون درهم، رصدتها «الجائزة» للفائزين، لتُعدّ المكافآت المالية الأكبر في المسابقات القرآنية.



• الموقع الإلكتروني لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم شهد استجابة واسعة من قارات العالم.