905 آلاف طالب وطالبة استفادوا من مركز «حماية» الدولي

شهد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، حفل تخريج 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، ليضافوا إلى السجل الحافل بالإنجازات للبرنامج الذي تمكن على مدار تسع سنوات (من 2018 إلى 2026)، من تخريج 10 آلاف و792 طالباً وطالبة من 175 جنسية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الولاء والانتماء للنشء عبر مبادرات مستدامة، تسهم في صقل شخصياتهم، وخلق جيل واعٍ على قدر كبيرة من المسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

يأتي حفل التخريج ضمن جهود مركز «حماية» الدولي المشرف على «البرنامج الصيفي الطلابي»، والذي استفاد من جهوده المختلفة على مدار تسعة أعوام 905 ألفاً و976 طالباً وطالبة، إضافة إلى 629 ألفاً و396 من أولياء الأمور، و8650 معلماً في المدارس الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة المستفيدة من هذه الجهود 271 مدرسة.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري: «تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في المحافظة على المجتمع، وترسيخ الوعي فيه، وغرس قِيَم الولاء والانتماء لدى النشء، إلى جانب تحقيق توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ منظومة القيم التي يقوم عليها مجتمع إمارة دبي، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي بشكل دائم تنفيذ مبادراتها المستدامة في هذا الشأن، ومنها الدورات الصيفية التي ينظمها مركز (حماية) الدولي في كل عام لطلبة المدارس».

وأضاف: «البرامج التي يطرحها مركز (حماية) الدولي تواكب أحدث المستجدات، وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة».

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، أن رؤية مركز «حماية» الدولي الطلابية تتمثل في مجتمع متصل وواعٍ يزدهر فيه الطلاب، ويشعر فيه الآباء بالدعم، وتتكاتف فيه المجتمعات لبناء دبي أكثر أماناً، بينما تتمثل رسالته في تمكين الطلاب والأسر من الوصول إلى خدمات السلامة والتعليم والخدمات المجتمعية، مع تعزيز التعاون المشترك بين المدارس وشرطة دبي، وأهدافه الأمان أولاً من خلال خلق بيئة آمنة للطلاب والسكان، وتعزيز أواصر التعاون بين الأسر والمدارس وشرطة دبي، وتمكين الطلاب عبر برامج تُلهم النمو، والقيادة، والسلوك الإيجابي.

بدوره، أوضح مدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، أن عدد المستفيدين من برامج «حماية» الدولي في قنوات التواصل الاجتماعي من عام 2018 إلى عام 2026، بلغ 102 مليون و161 ألفاً و342 مستفيداً، بينما بلغ عدد المحاضرات المنفذة للطلاب وأولياء الأمور 1981 محاضرة، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية المنفذة 788 فعالية، وتنظيم 103 معارض توعوية، وتنفيذ 76 مسابقة تفاعلية، وبلغ عدد الزيارات والدورات والحملات 135.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية من أولياء الأمور ارتفع من 51 مستفيداً في عام 2018 إلى 629 ألفاً و345 مستفيداً في عام 2026، مشيراً إلى أن نسبة التحسن في سلوك الطلاب من وجهة نظر أولياء الأمور بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الرضا عن برامج الدورات الصيفية 95.3%.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي في البرنامج الصيفي الطلابي لهذا العام بلغ 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية، منهم 810 ذكوراً، و595 إناثاً، انضموا إلى التدريبات والدورات في 28 مركزاً تدريبياً، ومثلوا 65 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 627، والوافدين 778.

وبيّن أن الدورة الصيفية استمرت 29 يوماً، وبلغ عدد ساعاتها 174 ساعة تدريبية، بمشاركة 16 إدارة عامة وثمانية مراكز شرطة، بمشاركة 45 محاضراً، و44 مدرباً عسكرياً، و27 مدرباً مدنياً، وثمانية مدربي غوص، و31 مشرفاً، و40 متطوعاً، وبمشاركة خمسة مخيمات للجهات الحكومية الأخرى.

عبدالله المري:

• البرامج التي يطرحها مركز «حماية» الدولي تواكب أحدث المستجدات، وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة.

• %96.9 نسبة التحّسن في سلوك الطلاب، و95% نسبة الرضا عن الدورات.