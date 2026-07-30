زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش

حضر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سفير المملكة المغربية لدى الدولة أحمد التازي، بمناسبة الذكرى الـ 27 لاعتلاء الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، العرش.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب القصر في أبوظبي، وزير دولة خليفة بن شاهين المرر، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالدولة.

وأكّد السفير المغربي، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات، والحرص الدائم لقيادتي البلدين على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف القطاعات، في مسيرة تعكس عمق التلاحم الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين.