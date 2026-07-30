ثلاثة عروض فلكية جديدة بمجمع الشارقة للفضاء

أطلق مجمع الشارقة للفضاء والفلك ثلاثة عروض فلكية جديدة ضمن برامج قبة الشارقة الفلكية خلال شهر أغسطس، ليرتفع بذلك إجمالي العروض التي تقدمها القبة إلى 28 عرضًا، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة العلمية ونشر المعرفة بعلوم الفضاء والفلك من خلال تجارب تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

وتشمل العروض الجديدة أفلام "استكشف الفضاء والفلك" و"أضواء الشفق القطبي" و"المغامرة المدهشة في المجموعة الشمسية"، والتي تستهدف إثراء تجربة الزوار وتعريفهم بعلوم الفضاء والفلك باستخدام أحدث تقنيات العرض داخل القبة الفلكية.

وقالت مديرة قبة الشارقة الفلكية فاطمة محمد الخاطري، إن إطلاق العروض الجديدة يأتي في إطار حرص المجمع على تطوير محتواه العلمي وتقديم تجارب تفاعلية تجمع بين الدقة العلمية والإبهار البصري، بما يسهم في تبسيط مفاهيم علوم الفضاء والفلك لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن العروض توفر تجربة غامرة تلهم الزوار، ولا سيما الأطفال والشباب، لاستكشاف أسرار الكون وتعزيز اهتمامهم بعلوم الفضاء والفلك، بما يدعم رسالة المجمع في نشر الثقافة العلمية وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً رائدةً في هذا المجال.