رئيس الدولة يصل بلغراد في زيارة عمل.. والرئيس الصربي في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا.

وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد "نيكولا تسلا".

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.