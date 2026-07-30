«التواضع من أفضل العبادات».. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «التواضع من أفضل العبادات».

وتتناول الخطبة أهمية التحلي بالتواضع باعتباره من الأخلاق الرفيعة والقيم التي تعزز المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع، كما تسلط الضوء على أثر التواضع في تهذيب النفس وحسن التعامل مع الآخرين، بعيدًا عن التكبر والغرور، بما يعكس سماحة القيم الإسلامية في نشر الاحترام والتراحم بين الناس.