في دقيقتين.. سفير الإمارات لدى روسيا ينهي انتظاراً استمر 5 ساعات لمواطنين عند منفذ أوروبي    

جسّدت قصة المواطنين، طارق الحارثي ويوسف الرميثي، خلال رحلة سياحية لهما في أوروبا، نموذجاً حياً لكفاءة الدبلوماسية الإماراتية، وحرصها على رعاية أبناء الوطن في الخارج أينما حلّوا، إذ تدخل سفير الدولة في موسكو، الدكتور محمد الجابر، مباشرة لحل أزمة انتظار معقدة، وصل إلى أكثر من خمس ساعات عند أحد المنافذ البعيدة على الحدود الروسية - الليتوانية.

بدأت التفاصيل، كما يرويها طارق الحارثي لـ«الإمارات اليوم»، عندما كان برفقة صديقه (يوسف) خلال رحلة برية في أوروبا، حيث كانا يرغبان في التوجه إلى مدينة «كالينغراد» الروسية، وقررا مواصلة رحلتهما بالسيارة إلى المدينة، بعد مراجعة التطبيقات الرسمية لوزارة الخارجية، للتأكد من خلو المنطقة من أي تحذيرات أمنية أو قيود سفر، لكنهما واجها عند وصولهما تدقيقاً استثنائياً، واستجواباً مكثفاً استمر أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة، من دون معرفة الأسباب.

وقال الحارثي: «بعد طول انتظار عند المنفذ، قررتُ التواصل مع سفارة الدولة في موسكو، وعلى الرغم من أن الوقت كان خارج ساعات الدوام الرسمي، فإن المفاجأة أن مَن ردَّ على الهاتف شخصياً كان سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد الجابر، الذي استمع لي بإنصات واهتمام شديدين، وسألني بدقة عن تفاصيل مكاني وصديقي، وعن المنفذ الذي نوجد فيه، ثم قال لي بكل ثقة: (اترك الأمر لي وسأتصرف)».

وتابع: «لم تمر سوى دقيقتين فقط على إنهاء المكالمة، حتى سمعنا رنين الهاتف داخل كابينة موظفي المنفذ، التي كان يسودها الصمت خلال ساعات انتظارنا، حيث تلقى الموظفون تعليمات بتذليل العقبات، وتسهيل عبورنا بأمان وفوراً».

وأعرب الحارثي، فور عودته إلى أرض الوطن، عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية، وللسفير محمد الجابر لما قدمه من دعم، ومن متابعة سريعة أثبتت أن المواطن الإماراتي يُحاط برعاية دولته أينما حل في العالم.