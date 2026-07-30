رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وروبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا الأربعاء، مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة وروبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة والذي يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في سلوفاكيا.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة سلوفاكيا في ختام زيارة عمل حيث كان في وداعه في المطار روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي وعدد من الوزراء والمسؤولين.