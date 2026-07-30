شرطة أبوظبي تنظم الملتقى الاستراتيجي لشركاء إدارة المرافق

أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في قطاع المالية والخدمات، الملتقى الاستراتيجي للشركاء، بقاعة المربعة في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة في إدارة المرافق وصيانة المباني، وحضور أكثر من 70 من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ جسور التعاون مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، اللواء محمد ضاحي الحميري، أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يواكب التوجهات المستقبلية لشرطة أبوظبي.