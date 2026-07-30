منصور بن زايد: أبناء الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي، الذي يُنظم بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويقدم برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية، حيث رافقه خلال الزيارة وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ومدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، حميد بن سعيد النيادي، ومستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، راشد سعيد العامري، ومستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، سلطان ضاحي الحميري، وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسة، وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات، وتعزيز الإبداع والابتكار، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية، تقدم ما يزيد على 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي، لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

والتقى سموه، خلال الزيارة، الفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات «شنغهاي 2026»، الذي يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب التي ينفذها المركز استعداداً للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات «شنغهاي 2026»، التي تستضيفها مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيمثل الفريق دولة الإمارات في أكبر محفل عالمي للمهارات التقنية والمهنية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن أبناء الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن تزويدهم بالمهارات المتقدمة والمعارف الحديثة هو الاستثمار الأهم في المستقبل، مشيراً إلى أن المشاركة في المسابقات العالمية تعكس مستوى الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة والابتكار.

وأعرب سموه عن ثقته بأن الفريق الإماراتي سيقدم نموذجاً مشرفاً للشباب الإماراتي، متمنياً له النجاح وتحقيق أفضل النتائج في «شنغهاي 2026».

ويضم الفريق الإماراتي 17 متسابقاً ومتسابقة، يتنافسون في 16 مهارة تقنية ومهنية، ويأتي إعداد الفريق الإماراتي ضمن خارطة طريق استراتيجية ينفذها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تشمل استقطاب المواهب الوطنية، واختيار المتسابقين، وتأهيلهم وتدريبهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة العالمية، ويمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي الذي يجمع نخبة الكفاءات الشابة من مختلف أنحاء العالم.

وتعد المسابقة العالمية للمهارات أكبر منافسة دولية في المهارات التقنية والمهنية، إذ تجمع شباباً من مختلف دول العالم للتنافس في عشرات المهارات، وتسهم في تعزيز ثقافة التميز المهني، وتطوير منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني، وربط المهارات بمتطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، بما يجعلها منصة عالمية لاستعراض الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

الجدير بالذكر أن مهرجان الشيخ زايد الصيفي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في برامج نوعية، تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الوطنية وتراثهم، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

ويستهدف المهرجان الأطفال والناشئة من عُمر ستة إلى 18 عاماً، إلى جانب العائلات وجميع فئات الزوار، في تجربة صيفية متكاملة تعيد تعريف الإجازة الصيفية باعتبارها مساحة للتعلم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.

• 17 متسابقاً ومتسابقة في الفريق الإماراتي يتنافسون في 16 مهارة تقنية ومهنية بـ«شنغهاي 2026».