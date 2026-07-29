طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني 01:31 الجزرالأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 19:23.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني 22:06 الجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 32 80 20

دبي 46 33 80 25

الشارقة 47 30 75 20

عجمان 42 31 75 20

أم القيوين 43 29 85 25

رأس الخيمة 47 30 75 20

الفجيرة 42 32 80 30

العـين 45 32 60 10

ليوا 47 30 70 20

الرويس 41 30 80 25

السلع 43 30 85 30

دلـمـا 41 31 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 40 31 90 50

أبو موسى 40 32 90 50