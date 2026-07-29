مؤشر مجموعة بوسطن للمدن الذكية: دبي الأولى عالمياً في تبني وتطبيق الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي

احتلت دبي المركز الأول عالمياً في محور تبني وتطبيق الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي ضمن مؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فيما جاءت في المركز الثاني عالمياً في النسخة الأولى من مؤشر المدن الذكية 2026.

وحققت دبي 80 درجة في المؤشر بالمركز الثاني خلف لندن، ومتقدمة على مدن مثل نيويورك، وواشنطن، وأمستردام، وبرلين، وسان فرانسيسكو، وشانغهاي، وبكين، وسول.