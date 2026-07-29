صقر غباش ونواف سلام يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية اللبنانية

التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أمس، في بيروت، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، نواف سلام، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم العمل العربي المشترك، ويُعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد نواف سلام أن ارتباط لبنان بعمقه العربي يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التعافي والازدهار، مشيراً إلى أن تعميق التعاون العربي، يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوبها، بما يعكس أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم العمل العربي المشترك، وإيمانها بأهمية توحيد الجهود، لتعزيز الاستقرار والتنمية، ودعم كل ما يحقق مصالح الشعوب العربية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

كما التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أمس، في بيروت رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، نبيه بري، وذلك في مقر مجلس النواب اللبناني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اللبناني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أن العلاقات الإماراتية - اللبنانية تستند إلى روابط أخوية راسخة، وحرص مشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشددَين على أهمية تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يدعم الشراكة الثنائية، ويواكب تطلعات قيادتَي البلدين نحو ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية والتعاون العربي المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواصلة توطيد العلاقات الثنائية، ودعم الحوار والتعاون، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.