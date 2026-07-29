رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تُشكّل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك، لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية، بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

كما بحث سموّه ورئيس وزراء اليونان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.