«الوقيشة» تُنجز أول محطة نفقية للخط الأزرق لمترو دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز آلة حفر الأنفاق العملاقة «الوقيشة» أعمال الحفر في محطة «سوق التنين» بمنطقة السوق الصيني ضمن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، التي تُعد أول محطة نفقية ضمن مسار المشروع، بعد أن قطعت مسافة 1200 متر انطلاقاً من محطة المدينة العالمية الأولى، فيما تستعد حالياً لبدء رحلتها الجديدة لمسافة 1400 متر باتجاه محطة «الورقاء»، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ أحد أبرز مشاريع النقل الاستراتيجية في الإمارة، ويواصل فريق العمل بالمحطة الذي يضم 580 مهندساً وفنياً وعاملاً تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لضمان الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في موقع أعمال الحفر بمحطة «سوق التنين»، التي تقع على عمق يزيد على 20 متراً تحت سطح الأرض، الأداء الاستثنائي لآلة «الوقيشة»، التي سجلت قدرة إنتاجية قياسية بلغت 30 متراً من الحفر يومياً، مقارنة بالمعدل المعتاد الذي يتراوح بين 13 و17 متراً يومياً، وتمثل آلة الحفر العملاقة مصنعاً متكاملاً تحت الأرض ينفذ عمليات الحفر وتركيب الحلقات الخرسانية للنفق في الوقت نفسه، ومزودة بأنظمة ذكية للحساسات والمراقبة تتيح التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتعامل معها بشكل استباقي، مع ضمان عدم تأثر السكان أو مستخدمي الطرق بأعمال التنفيذ وأي إزعاج أو ضجيج يؤثر في راحة السكان.

وتفصيلاً، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جولة ميدانية للاطلاع على آخر مستجدات تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في محطة «سوق التنين» حول السوق الصيني، مؤكدة أن آلة حفر الأنفاق العملاقة «الوقيشة» أنهت مهمتها في المحطة بعد إنجاز كامل أعمال الحفر المقررة، لتنتقل إلى المرحلة التالية ضمن المسار النفقي للمشروع.

وأوضح مسؤولو الهيئة لـ«الإمارات اليوم» خلال الجولة أن «الوقيشة» بدأت أعمالها من محطة المدينة العالمية الأولى، ونجحت في شق نفق بطول 1200 متر حتى الوصول إلى محطة «سوق التنين»، قبل الاستعداد للانطلاق نحو محطة «الورقاء» لمسافة جديدة تبلغ 1400 متر، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتجهيز الممر الفني داخل المحطة.

وأكدوا أن معدلات الإنجاز التي حققتها الآلة تمثل قفزة نوعية في أعمال حفر الأنفاق، إذ بلغت قدرتها الإنتاجية 30 متراً يومياً، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المعدلات التقليدية التي تتراوح بين 13 و17 متراً يومياً، وأرجعوا هذا الأداء إلى التصميم المتخصص للآلة بما يتناسب مع طبيعة التربة في دبي، إلى جانب الدراسات الجيولوجية التي سبقت التنفيذ، واعتماد أحدث التقنيات الهندسية التي رفعت من كفاءتها وقدرتها التشغيلية.

وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن «الوقيشة» لا تقتصر مهمتها على الحفر فقط، بل تعمل كـ«مصنع متكامل تحت الأرض»، حيث تنفذ عمليات إزالة التربة، وإنشاء مسار النفق، وتركيب الحلقات الخرسانية المبطنة للنفق بشكل متزامن، ما يسهم في تسريع التنفيذ وتقليل المدة الزمنية للأعمال.

وأضافوا أن مشروع الخط الأزرق يعتمد على تشغيل ثلاث آلات حفر أنفاق عملاقة في الوقت نفسه، بحيث تتولى كل آلة تنفيذ مسار محدد ضمن المشروع، بما يسمح بالعمل في أكثر من موقع بالتوازي ورفع معدلات الإنجاز.

وخلال الجولة، استعرض القائمون على المشروع منظومة السلامة المتقدمة التي تعتمد عليها «الوقيشة»، موضحين أنها مزودة بحساسات ذكية وأنظمة مراقبة رقمية تعمل على متابعة عمليات الحفر بشكل مستمر، ورصد أي تغيرات أو مؤشرات قد تشير إلى وجود مخاطر محتملة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي ويحافظ على أعلى مستويات السلامة.

وأكدوا أن طبيعة تنفيذ الأعمال على أعماق كبيرة، حيث تقع محطة «سوق التنين» على عمق يزيد على 20 متراً تحت سطح الأرض، تضمن عدم وصول الضجيج أو الإزعاج أو الاهتزازات إلى سطح الأرض، وعدم تأثر السكان أو مستخدمي الطرق والمناطق المحيطة بأعمال الحفر، رغم أن الآلة تعمل بكامل طاقتها داخل باطن الأرض.

وأوضح مسؤولو الهيئة أن المساحة البنائية الإجمالية لمحطة «سوق التنين» تبلغ نحو 39 ألفاً و480 متراً مربعاً، ويتم تنفيذ أعمال الإنشاء وفق منهجية البناء من أعلى إلى أسفل، التي تبدأ بإنشاء سقف المحطة أولاً، ثم استكمال أعمال الحفر والإنشاء أسفله، بما يعزز السلامة ويسرّع مراحل التنفيذ.

ويعتمد تنفيذ أعمال الحفر في المحطة على كوادر بشرية كبيرة تعمل وفق نظام المناوبات على مدار الساعة، حيث يبلغ إجمالي العاملين في محطة سوق التنين 580 مهندساً وفنياً وعاملاً، بما يضمن استمرار العمل دون توقف والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد.

ويعكس إنجاز أعمال الحفر في محطة «سوق التنين» مستوى التقدم الذي يحققه مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تواصل هيئة الطرق والمواصلات تنفيذه باستخدام أحدث تقنيات النقل والبنية التحتية، بما يدعم توسعة شبكة المترو، ويرفع كفاءة منظومة التنقل، ويعزز مكانة دبي كإحدى المدن العالمية الرائدة في حلول النقل الذكي والمستدام.

ويُعد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة النقل الجماعي في الإمارة، حيث يربط بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

ويمثل المشروع ركيزة مهمة في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الربط بين المناطق الحضرية وتوسيع نطاق خدمات المترو، بما يدعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة» عبر تمكين السكان من الوصول إلى أكثر من 80% من الخدمات الأساسية خلال 20 دقيقة، كما يدعم المشروع توجهات التنمية الحضرية القائمة على النقل الجماعي (TOD)، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تُقدّر المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منه بأكثر من 56.5 مليار درهم حتى عام 2040، إلى جانب دوره في رفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بالمحطات بنسبة تصل إلى 25%، وخفض الازدحام المروري بنحو 20% على المحاور التي يخدمها الخط.

• 580 مهندساً وفنياً وعاملاً، يعملون على مدار الساعة لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.