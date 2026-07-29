منصور بن زايد: إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القضائية إنجاز عالمي جديد للإمارات

أعلن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، إطلاق «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، الأولى من نوعها عالمياً.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».

وعقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية، لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يُعزّز سرعة الإجراءات، وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.

وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.

وأكد المستشار يوسف العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يُجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار، وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً لحرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية، وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.

وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي ستوفر قدرات متقدمة، عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية، التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز، ودقة وجودة العمليات القضائية، ويُعزّز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.