شرطة دبي تحجب 297 موقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في رصد وحجب 297 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما زودت جهات أمنية في عدد من الدول بـ125 معلومة أمنية، أسهمت في ضبط عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة حول العالم، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للربع الثاني من العام الجاري، الذي ترأسه نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، بحضور اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، وعدد من الضباط، ضمن الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم النتائج.

وأكد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على تطوير منظومة مكافحة المخدرات من خلال مواصلة التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط مروجيها، مثمناً جهود منتسبي الإدارة في الحفاظ على أمن المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.

واطلع الحضور على مؤشرات الأداء المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة خلال الربع الثاني، إلى جانب نتائج مساهمة الإدارة في ضبط متهمين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة، ومراجعة خطط العمل والبرامج التوعوية وقرارات اجتماع التقييم السابق.

وقال العميد خالد بن مويزة إن قضية المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول، بما يسهم في دعم أمن المجتمعات والحد من انتشار المخدرات.

كما أظهرت إحصاءات مركز حماية الدولي أن المركز نظم، خلال الربع الثاني، 95 برنامجاً توعوياً استفاد منها 467 ألفاً و878 شخصاً من مختلف فئات المجتمع، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي 8 ملايين و723 ألفاً و327 مستفيداً، ضمن جهود ترسيخ الوعي الأمني وتعزيز الوقاية من مخاطر المخدرات.

اللواء حارب الشامسي:

• شرطة دبي حريصة على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط مروجيها.