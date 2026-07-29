كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل إعداد قادة التحول المؤسسي

تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ترسيخ دورها في إعداد قيادات حكومية قادرة على قيادة التحول المؤسسي وصنع السياسات والابتكار، من خلال منظومة برامج حكومة المستقبل للدراسات العليا، التي أسهمت في تخريج كفاءات تعمل اليوم في أكثر من 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها، فيما فتحت الكلية باب التسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 حتى 22 أغسطس المقبل، في خطوة تعزز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتعكس مخرجات الكلية، الأثر المتنامي لبرامجها الأكاديمية، إذ يشغل نحو 60% من خريجيها وظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بينما يعمل نحو 40% في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، بما يؤكد نجاحها في إعداد قيادات تمتلك القدرة على قيادة التغيير وصناعة السياسات في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، أن فلسفة برامج الماجستير ترتكز على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، انطلاقاً من الإيمان بأن إعداد القيادات الحكومية يتطلب تعليماً يستجيب للتحديات الواقعية ويواكب أولويات المستقبل.

وتضم برامج حكومة المستقبل للعام الأكاديمي 2026-2027 ثلاثة برامج ماجستير متخصصة، تشمل ماجستير الإدارة العامة، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وقد صممت لتلبية احتياجات القيادات الحكومية وصناع القرار عبر مناهج أكاديمية حديثة تواكب التحولات العالمية في الإدارة العامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي.