صقر غباش ونواف سلام يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية اللبنانية والتعاون العربي المشترك

التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، اليوم في بيروت، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نواف سلام، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد نواف سلام أن ارتباط لبنان بعمقه العربي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التعافي والازدهار، مشيراً إلى أن تعميق التعاون العربي يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبها، بما يعكس أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم العمل العربي المشترك، وإيمانها بأهمية توحيد الجهود لتعزيز الاستقرار والتنمية، ودعم كل ما يحقق مصالح الشعوب العربية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.