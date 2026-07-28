"طرق دبي" تضيف مسارات جديدة لشارعي رأس الخور والخيل

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من الحلول السريعة على شارعي رأس الخور والخيل، شملت إضافة مسارات مرورية جديدة.

وشملت الأعمال إضافة مسار لشارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل، من تقاطع شارع المركز المالي وحتى شارع الخيل (جنوباً)، مع تحسينات على مخرج شارع المركز المالي إلى الميدان، وعلى مدخل رأس الخور إلى شارع المركز المالي، لتخفض زمن الرحلات ثلاث دقائق، بنسبة تحسن 20%، كما تم إضافة مسار جديد بطول لشارع الخيل باتجاه أبوظبي، لترتفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 33%، لينخفض زمن الرحلة 20% خلال ساعات الذروة.

وتأتي هذه التحسينات في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ حلول مرورية سريعة في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، وتحسين انسيابية الحركة فيها، بما يدعم جهودها في توفير بنية تحتية متقدمة ومستدامة تواكب النمو المستقبلي، وتعزز من جودة حياة مقيمي وزوار إمارة دبي.

وتأتي الحلول السريعة استكمالاً لسلسلة من التحسينات المرورية التي نفذتها الهيئة مؤخراً في تلك المنطقة، وشملت افتتاح مخرج جديد من شارع المركز المالي إلى شارع رأس الخور، وتوسعة المخرج رقم (25) من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل باتجاه شارع الميدان، إلى جانب تطوير عدد من المواقع في منطقة الخليج التجاري.