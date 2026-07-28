"عزوتنا" مبادرة جديدة توفر خدمات بلدية دبا لكبار المواطنين استباقياً

أطلقت بلدية دبا مبادرة "عزوتنا" لتقديم خدمات بلدية متكاملة لكبار المواطنين في منازلهم، عبر فرق عمل متخصصة تنفذ زيارات ميدانية لإنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة دون الحاجة لمراجعة مقر البلدية.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع عام الأسرة وتوجهات القيادة الرشيدة في توفير خدمات استباقية ومستدامة تلبي احتياجات كبار المواطنين وتعزز جودة حياتهم.

وأكد مدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي، أن المبادرة تجسد قيم العطاء والتلاحم المجتمعي وترسخ ثقافة الوفاء لجيل أسهم في بناء الوطن.

وأوضح أن "عزوتنا" تحمل رسالة إنسانية تضع كبار المواطنين في قمة أولويات العمل البلدي، مشيراً إلى حرص البلدية على التواجد بالقرب منهم لتقديم الدعم اللازم بكل احترام وتقدير، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وتكافلا.