«الداخلية»: 74% انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية بالإمارات

كشفت وزارة الداخلية، عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 74% خلال الفترة من 2011 حتى 2025، وذلك بفضل منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة الفاعلة، والتشريعات المتطورة، والإنفاذ الذكي والرصد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج التوعية الوطنية.

وأكّدت خلال مشاركتها كممثل عن دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق عُقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، التزام الدولة بمواصلة دعم جهود تعزيز السلامة على الطرق، وتحقيق الهدف العالمي المتمثل بخفض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية للنصف بحلول عام 2030.

وجدّدت الدولة تأكيدها على مواصلة دعم الجهود الدولية، واستعدادها لمشاركة وتبادل خبراتها وتجاربها الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات أنظمة النقل الذكية، والهندسة المرورية، وتأهيل السائقين، والسلامة العامة.