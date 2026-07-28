الإمارات تدين بشدة الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات العدوانية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.