فِرَق عمل بدبا الفجيرة تقدم الخدمات البلدية لكبار المواطنين في منازلهم

أطلقت بلدية دبا الفجيرة مبادرة «عزوتنا»، لتقديم الخدمات البلدية لكبار المواطنين في منازلهم، وإنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة مقر البلدية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الراحة لهم، وتعزيز جودة حياتهم.

وتعتمد المبادرة على فِرَق عمل متخصصة تنفذ زيارات ميدانية إلى منازل كبار المواطنين، للاستماع إلى احتياجاتهم والتعرف إلى مطالبهم وإنجاز معاملاتهم، في إطار تقديم خدمات استباقية تتمحور حول المتعامل، وتضمن وصول الخدمة إلى المستفيدين بسهولة وسرعة.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، أن مبادرة «عزوتنا» تأتي ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير خدماتها المجتمعية، وتعزيز التواصل المباشر مع كبار المواطنين، والوصول إليهم في أماكن إقامتهم، بما يخفف عنهم عناء التنقل ومراجعة مقر البلدية لاستكمال معاملاتهم.

وقال إن المبادرة تجسد قيم العطاء والتلاحم المجتمعي، وترسخ ثقافة الوفاء ورد الجميل لجيل أسهم في بناء الوطن ودعم مسيرة تنميته، مشيراً إلى أن رعاية كبار المواطنين لا تقتصر على توفير الخدمات لهم، بل تشمل أيضاً الاستماع إليهم والتعرف إلى احتياجاتهم، وإشعارهم بمكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.

وأضاف اليماحي أن البلدية تسعى، من خلال المبادرة، إلى تحويل خدماتها المقدمة لكبار المواطنين إلى خدمات أكثر مرونة وسهولة، تراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وتتيح لهم إنجاز معاملاتهم من منازلهم عبر فرق مؤهلة قادرة على تقديم المساعدة المطلوبة، ومتابعة الطلبات حتى استكمالها.

وأوضح أن الزيارات المنزلية تتيح للفرق المختصة التواصل المباشر مع كبار المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتحديد احتياجاتهم بصورة أكثر دقة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتسريع الاستجابة لطلباتهم، وتحقيق أعلى درجات الرضا عن الخدمات البلدية.