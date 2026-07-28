7 مناطق جديدة لتوصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في دبي

وسّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في الإمارة، بإضافة سبع مناطق جديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه التشغيل التجريبي للخدمة، الذي انطلق، في فبراير الماضي، بأربع مناطق فقط.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن المناطق الجديدة التي شملتها الخدمة تضمنت: «الطوار 1» و«الطوار 2» و«القصيص 1» وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا (JLT)، ودبي مارينا، لتضاف إلى المناطق الأربعة، التي بدأت فيها الخدمة: «الكرامة»، و«الحمرية»، و«أم هرير»، و«المنخول»، وقالت: «يتماشى التوسع في تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي 2030، واستراتيجية (الميل الأول والأخير)، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وخفض التكاليف، وتحسين وتطوير الخدمات لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل»، وقالت: «اختيرت الأماكن الجديدة للخدمة وفق معايير محددة تركزت على توفير البنية التحتية والمسارات وطبيعة المناطق وقربها من المتاجر والمطاعم والطلب المتزايد للشركات وحجم مستخدمي وسائل التنقل المرن في هذه المناطق».

وأفادت الهيئة بأن النتائج التي رصدتها بشأن المرحلة التجريبية لإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع، أظهرت نسبة رضا من المتعاملين عن تقديم الخدمة وصلت لنحو 99% وزادت نسبة رضا السائقين على 90%، ووضع الحلول التنظيمية للتحديات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء.